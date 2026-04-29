Una banda criminale specializzata nella truffa del “nipote in difficoltà” è stata smantellata dai carabinieri dopo aver colpito anziani in vari quartieri di Roma per più di sei mesi. Gli investigatori hanno arrestato tutti i membri del gruppo, che avevano messo a segno almeno 13 truffe per un totale superiore a 100.000 euro. L’organizzazione proveniva da Casoria ed era riuscita a colpire numerose vittime nella capitale.

È stata smantellata dai carabinieri una banda specializzata nella truffa del “nipote in difficoltà”, che per oltre sei mesi ha colpito anziani in diversi quartieri di Roma. Cinque le persone arrestate, tutte originarie della provincia di Napoli, con accuse di associazione per delinquere ed estorsione aggravata. A guidare il gruppo criminale due uomini soprannominati “Barone” e “Chiattone”, rispettivamente di 43 e 30 anni. Sotto la loro regia, l’organizzazione ha messo a segno almeno 13 colpi, accumulando un bottino superiore ai 100mila euro tra contanti e gioielli. Le vittime erano quasi tutte persone anziane, spesso ultraottantenni, scelte per la loro fragilità e vulnerabilità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Casoria a Roma per truffare gli anziani, presa l’intera banda: 13 colpi da oltre 100mila euro

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