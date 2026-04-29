Da Bolzano a Parma | trentuno studenti del master in Food Science ospiti di Puratos Italia

Da Bolzano a Parma, trentuno studenti provenienti da sette Paesi diversi partecipano a un’esperienza formativa presso un’azienda alimentare. Gli studenti del master in Food Science for Innovation and Authenticity dell’Università di Bolzano sono arrivati ieri per una giornata di stage e osservazione sul campo. Durante il loro soggiorno, hanno visitato i locali aziendali e assistito a varie attività legate alla produzione e alla ricerca nel settore alimentare.