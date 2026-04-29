Da Bolzano a Parma | trentuno studenti del master in Food Science ospiti di Puratos Italia
Da Bolzano a Parma, trentuno studenti provenienti da sette Paesi diversi partecipano a un’esperienza formativa presso un’azienda alimentare. Gli studenti del master in Food Science for Innovation and Authenticity dell’Università di Bolzano sono arrivati ieri per una giornata di stage e osservazione sul campo. Durante il loro soggiorno, hanno visitato i locali aziendali e assistito a varie attività legate alla produzione e alla ricerca nel settore alimentare.
Provengono da sette Paesi diversi e portano in aula altrettanti modi di intendere il cibo. Da ieri, però, i trentuno studenti del master in Food Science for Innovation and Authenticity dell'Università di Bolzano condividono anche una giornata sul campo, di lavoro dentro la stessa azienda.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
Burger Master, la recensione del gioco che vi trasporterà in un fast food“Burger Master” è un gioco da tavolo dinamico e frenetico per 1-6 giocatori dai 8 anni in su, pubblicato in Italia da Asmodee Italia.
Leggi anche: Master internazionale di II livello di UniBg e UniMiB: nove nuovi studenti da sei paesi