Master internazionale di II livello di UniBg e UniMiB | nove nuovi studenti da sei paesi

Nella conference room del Digital Health Lab di Dalmine si è svolta la presentazione di un master internazionale di secondo livello organizzato da UniBg e UniMiB. Nove studenti provenienti da sei paesi diversi hanno preso parte all’evento. La cerimonia ha visto la partecipazione di docenti e rappresentanti delle università coinvolte, con l’obiettivo di presentare il programma di studio e le opportunità offerte.

Dalmine. Si è svolta nella conference room del Digital Health Lab di Dalmine la presentazione delle tesi di fine corso dell’anno accademico 2024-2025 e l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 del Master internazionale di II livello in ‘Cardiology and techniques applied to CardiacSurgery’, erogato dalla SdM – Scuola di Alta Formazione dell’Università degli studi di Bergamo congiuntamente con l’Università di Milano-Bicocca e in collaborazione con la Fondazione International Heart School Ets L. Parenzan – J.W. Kirklin, diretto dai prof. Lia Crotti e Paolo Malighetti. “La giornata odierna è molto importante e inedita. Si incrociano due anni accademici: chi completa il proprio master e chi inizia il nuovo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Università, al via a Roma XVIII edizione del Master di II livello in Homeland SecuritySi è svolta all’Università Campus Bio-Medico di Roma l’inaugurazione della XVIII edizione del "Master Universitario di II livello in Homeland... Master di II livello eCampus, “Educare negli istituti penitenziari”. Formare docenti e professionisti per la rieducazione e il reinserimento socialeIl nuovo Master di II livello “Educare negli Istituti Penitenziari” dell’Università eCampus nasce con l’obiettivo di formare figure professionali... Contenuti e approfondimenti su Master internazionale Temi più discussi: Erasmus Mundus Joint Master Degree Sustainable Ship and Shipping Seas4.0; Campus Bio-Medico di Roma, ecco executive master in Applied artificial intelligence engeneering; Roberta Ferrara dirige il primo master universitario di Danza Contemporanea in Italia; Padova, cresce l’offerta di master: il Bo tra le migliori università d'Italia per i post-laurea. Master internazionale di II livello di UniBg e UniMiB: nove nuovi studenti da sei paesiGiunto alla sua quinta edizione, il master prosegue il progetto avviato a inizio anni Novanta da Lucio Parenzan, che ha permesso di formare sulla diagnosi e la cura delle cardiopatie nei bambini ... bergamonews.it Master internazionale in Ingegneria dell'Autoveicolo (Uninauto)Il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, nell'ambito del Programma Master Around (decreto dirigenziale n. 55 del 20/12/2011), rende noto che il Dipartimento Ingegneria ... regione.campania.it I 9 neoiscritti provenienti da 6 Paesi alla quinta edizione del Master internazionale “Cardiology and techniques applied to Cardiac Surgery” - facebook.com facebook Sustainable Environmental Solutions & Innovation: alla Federico II il nuovo Master internazionale unina.it/it/w/sustainab… x.com