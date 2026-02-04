Burger Master la recensione del gioco che vi trasporterà in un fast food

In un mondo di giochi da tavolo, arriva “Burger Master”, un titolo che promette di farvi vivere la frenesia di un fast food. Pensato per uno o più giocatori, dai 8 anni in su, il gioco si basa su velocità e strategia, con partite che si svolgono in modo rapido e coinvolgente. È il nuovo modo di passare il tempo in famiglia o con gli amici, cercando di preparare gli hamburger più veloci e gustosi. Pubblicato da Asmodee Italia, “Burger Master” si prepara a conquistare chi ama i giochi dinamici e senza noia.

“Burger Master” è un gioco da tavolo dinamico e frenetico per 1-6 giocatori dai 8 anni in su, pubblicato in Italia da Asmodee Italia. Le partite durano circa 20 minuti, caratterizzate da ritmo, bluff e decisioni rapide mentre si corre contro il tempo per preparare gli hamburger perfetti e ottenere il titolo di Specialista degli Hamburger! All’interno della scatola di Burger Master troverete: 20 pezzi ingredienti. 4 piatti. 30 patatine. 40 carte menù. 1 clessidra. 1 regolamento. Burger Master – Come si gioca. La partita si svolge in una serie di round veloci e intensi. In ogni turno, una carta menù viene rivelata mostrando un hamburger che i giocatori devono assemblare, rispettando l’ordine degli ingredienti indicato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

