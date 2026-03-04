Un rappresentante dell'Acn ha dichiarato che, dall'inizio del conflitto scoppiato sabato, sono stati monitorati costantemente segnali di potenziali attacchi cyber contro l’Italia. Finora, non sono stati rilevati segnali di pericolo imminente o attacchi in atto. La valutazione degli esperti si basa sull’osservazione di eventuali attività sospette o anomalie nei sistemi di sicurezza nazionali.

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Nell'immediatezza del conflitto scoppiato sabato abbiamo costantemente monitorato la minaccia per scorgere anche i segnali più deboli che potessero indicare un attacco contro il nostro paese. In questo momento dobbiamo pesare le parole ma non abbiamo segnali che ci dicano che c'e' un pericolo grave e imminente per l'Italia anche dal punto di vista cibernetico, però sono dati che possono cambiare anche nel giro di poche ore o di pochi giorni". Lo ha detto il direttore generale dell'Acn Bruno Frattasi a margine del CyberSec. "Noi comunque continuiamo a osservare con grande attenzione ciò... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Frattasi (Acn): "No segnali pericoli cyber imminenti per Italia"

