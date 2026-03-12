Francesco Persio ha annunciato il progetto “Sciare Sicuro”, un’iniziativa dedicata alla promozione della prevenzione sulle piste da sci. La campagna mira a diffondere pratiche di sicurezza tra gli appassionati, sottolineando l’importanza di comportamenti responsabili prima che si verifichino incidenti. Il progetto si rivolge a sciatori di ogni livello e coinvolge diverse strutture sportive.

La sicurezza sulle piste da sci non può essere affrontata soltanto quando si verifica un incidente. È da questa consapevolezza che nasce Sciare Sicuro, il libro di Francesco Persio, avvocato, già maestro di sci e profondo conoscitore del mondo della montagna, che affronta in modo ampio e sistematico il tema della prevenzione negli sport invernali. Nel volume, Persio parte da un dato concreto: gli incidenti sulle piste continuano a essere numerosi e impongono una riflessione seria non solo sugli sciatori, ma su tutto il sistema che ruota intorno alla montagna. Oggi il contesto è profondamente cambiato rispetto al passato. Le velocità sono aumentate, i materiali consentono prestazioni sempre più spinte e chi scia si trova a confrontarsi con piste e condizioni che richiedono una preparazione maggiore. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Francesco Persio presenta “Sciare Sicuro”: la prevenzione sulle piste deve diventare una cultura condivisa

Articoli correlati

“Sciare Sicuro”, a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco PersioLa sicurezza sulle piste da sci diventa protagonista di un appuntamento di grande attualità a Cortina d’Ampezzo.

Leggi anche: Sciare sulle piste che ospitano le gare olimpiche: dove e come provare le discese dei campioni

Una selezione di notizie su Francesco Persio

Discussioni sull' argomento In libreria il volume dell’avvocato reatino Francesco Persio Sciare sicuro-la tua sicurezza sugli sci; Sciare Sicuro, a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco Persio; Sciare Sicuro a Cortina la prima presentazione nazionale del libro di Francesco Persio.

In libreria il volume dell’avvocato reatino Francesco Persio Sciare sicuro-la tua sicurezza sugli sciRIETI - Da ora in libreria il volume dell’avvocato reatino, Francesco Persio Sciare sicuro – la tua sicurezza sugli sci. Il libro, scritto dal legale Persio con ... ilmessaggero.it

“Sciare sicuro”, la guida dell’avvocato Francesco Persio sulla sicurezza sulle piste x.com

FRANCESCO MACRÌ: L'EUROPA A UN BIVIO https://cavalierenews.it/attualita/34091/francesco-macr%C3%AC-l-europa-a-un-bivio.html - facebook.com facebook