Vipiteno tra i Borghi più belli d’Italia

Vipiteno, situata nell’Alto Adige, è riconosciuta come una delle località più affascinanti d’Italia. È la città più a nord del Paese e si distingue per il suo centro storico ben conservato, le strade acciottolate e le torri medievali. La cittadina combina elementi storici, un’atmosfera vivace e paesaggi naturali che attirano visitatori da diverse parti.

Nel cuore dell'Alto Adige, Vipiteno, la città più a nord d'Italia, unisce in modo armonico identità storica, vivacità urbana e natura incontaminata. Inserita tra i Borghi più belli d'Italia, conserva un centro storico medievale perfettamente preservato, dominato dalla Torre delle Dodici e animato da portici, botteghe e ristoranti che raccontano l'incontro tra cultura italiana e mitteleuropea. A pochi minuti dal centro, il Monte Cavallo amplia l'esperienza con panorami aperti e attività all'aria aperta fruibili durante tutto l'anno, rendendo la località compatta ma sorprendentemente articolata. In primavera questo equilibrio assume una forma particolare: la fine dell'inverno e l'arrivo della bella stagione si intrecciano in un calendario che unisce tradizioni consolidate, appuntamenti in quota e nuove opportunità di scoperta.