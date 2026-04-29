A Madrid, l’auto elettrica compatta viene testata in diversi contesti di guida, tra semafori, rotonde, viali spaziosi e strade più strette. La città richiede continui adattamenti, passando da percorsi veloci a tratti più minuti, dove è necessaria precisione nella manovra. La prova si svolge in un ambiente urbano vario, caratterizzato da frequenti cambi di ritmo e da diversi tipi di strada.

Madrid ha un modo tutto suo di mettere alla prova un’auto: la obbliga a cambiare ritmo di continuo, tra semafori, rotonde, viali ampi e strade più raccolte dove serve precisione. La nuova CUPRA Born si inserisce in questo scenario con un passo diverso rispetto a molte elettriche compatte. Non punta solo sulla silenziosità o sull’efficienza, ma cerca una guida più viva, più diretta, più riconoscibile. Al volante, la sensazione è quella di una vettura cresciuta. Più matura nell’abitacolo, più decisa nello stile, più pronta nelle risposte. L’elettrico resta il cuore del progetto, ma CUPRA prova a dargli una temperatura diversa: meno fredda, meno neutra, più vicina a chi dall’auto si aspetta ancora carattere, ritmo e piacere di guida.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cupra Born, l’elettrica compatta che a Madrid mostra un carattere tutto nuovo

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