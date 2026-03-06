Nuova Cupra Born tecnologia e autonomia fino a 600 km per la compatta elettrica – FOTO

La nuova Cupra Born è una vettura compatta elettrica dotata di tecnologia avanzata e un’autonomia fino a 600 km. La vettura presenta un design moderno e si distingue per la dotazione tecnologica e le prestazioni. Sono state diffuse immagini che mostrano i dettagli esterni e interni del modello, evidenziando l’aspetto estetico e le caratteristiche tecniche. La presentazione include cinque fotografie del veicolo.

Milano, Corso Como. Nel cuore di uno dei quartieri più dinamici della città, nello spazio milanese di Cupra, si è svolta la presentazione della nuova Born. "È un modello completamente aggiornato, soprattutto nella tecnologia e nell'efficienza del sistema elettrico", spiega Pierantonio Vianello, Head of Cupra brand in Italy. Non una semplice evoluzione estetica, ma un aggiornamento profondo che coinvolge design, autonomia e contenuti di una delle compatte elettriche più rappresentative del marchio spagnolo. Il design resta fedele al linguaggio sportivo della casa di Martorell, ma introduce modifiche evidenti nella parte anteriore e posteriore.