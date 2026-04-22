Imprudenza a Pontresina | due giovani scatenano un rogo in Engadina

Lunedì pomeriggio, intorno alle 16, un incendio di sterpaglie si è sviluppato lungo Via da la Staziun a Pontresina, in Engadina. Due giovani sono stati coinvolti nell’incendio, che ha causato danni alle aree circostanti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco locali e nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un incendio di sterpaglie ha colpito il territorio di Pontresina nel pomeriggio di lunedì, scatenandosi lungo Via da la Staziun poco dopo le 16.30. Il rogo, che ha interessato una superficie di circa 150 metri quadrati in zona Engadina, è stato provocato dall’imprudenza di due giovani che avevano acceso un fuoco nei pressi del ruscello adiacente, perdendo poi il controllo della situazione. L’intervento coordinato dei soccorsi in Engadina. La gestione dell’emergenza è stata affidata alla polizia cantonale dei Grigioni, che ha presidiato l’area garantendo il coordinamento tra le diverse forze sul campo. Per domare le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente al terreno circostante, è intervenuto il corpo di Samedan-Pontresina con una squadra composta da una dozzina di pompieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imprudenza a Pontresina: due giovani scatenano un rogo in Engadina Notizie correlate Rogo acceso da una candela votiva. Due giovani coniugi intossicati. Appartamento a fuoco, palazzo evacuatoUna candela votiva caduta da un tavolo ha innescato un incendio che in pochi minuti è divampato, danneggiando tre appartamenti di un palazzo, poi... Colorno si presenta imbottito di giovani I Diavoli si scatenano e segnano undici meteValorugby Emilia 69 Hbs Colorno 5 VALORUGBY EMILIA: Lazzarin (41’ Farolini); Resino, Cuminetti (46’ Pagnani), Schiabel (cap.