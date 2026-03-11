Nella notte del 10 marzo a Lucca, un giovane di 19 anni è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio. Durante l’intervento, il ragazzo è fuggito dalla polizia e ha ferito un agente nel tentativo di evitare l’arresto. A seguito di un breve inseguimento, è stato fermato e messo in manette. L’episodio si è verificato nel centro cittadino.

Lucca, 11 marzo 2026 - Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato nella notte del 10 marzo dalla Polizia di Lucca durante i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati. Secondo quanto riferito dalla Questura, una volante stava procedendo al controllo di due persone quando gli agenti hanno chiesto loro di esibire un documento di identità. In quel momento uno dei due giovani si sarebbe allontanato repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo. Gli operatori lo hanno però raggiunto e fermato poco dopo. Durante le operazioni il ragazzo avrebbe cercato più volte di sottrarsi all’attività degli agenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucca, sfugge al controllo della polizia e ferisce un agente: arrestato 19enne

