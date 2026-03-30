Tfs e Tfr dipendenti pubblici l’Inps riduce i tempi di pagamento a 9 mesi

L’Inps ha annunciato una riduzione dei tempi di pagamento per il Tfs e il Tfr destinati ai dipendenti pubblici, portandoli a nove mesi. La modifica riguarda un’operazione che interessa milioni di lavoratori e rappresenta un cambiamento rispetto ai periodi precedenti. La decisione si inserisce in un quadro di aggiornamenti riguardanti le modalità di gestione delle indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto.

Arriva una novità attesa da anni per milioni di lavoratori: i tempi di pagamento del Tfs e del Tfr si accorciano per i dipendenti pubblici. Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’ Inps recepisce le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, ridefinendo il quadro delle tempistiche di liquidazione per quanto riguarda il Trattamento di fine servizio e il Trattamento di fine rapporto. Novità per i pagamenti di Tfs e Tfr dal 2027. La modifica principale riguarda chi andrà in pensione per limiti di età: dal 1° gennaio 2027 il termine di attesa scende da 12 a 9 mesi, segnando un primo passo verso una maggiore rapidità nei pagamenti di fine lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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