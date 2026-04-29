Cuore bruciato l’avvocato Petruzzi | Abbiamo prove che il cardiochirurgo accettò il rischio che Domenico Caliendo morisse

Durante un'udienza, un avvocato ha dichiarato di aver acquisito nuove prove che, al momento, non sono state rese pubbliche, e che secondo lui rafforzano l’ipotesi che il cardiochirurgo abbia riconosciuto il rischio di un eventuale decesso di un paziente. La vicenda riguarda un caso di presunta negligenza medica, con l’avvocato che ha affermato che il medico avrebbe potuto fare di più per evitare la morte del paziente.

“Abbiamo acquisito ulteriori prove che, per il momento non posso rivelare, le quali a nostro avviso confermano l’ipotesi che Guido Oppido abbia accettato il rischio che Domenico potesse morire, non facendo tutto ciò che era nelle sue possibilità per evitarne il decesso”. È una dichiarazione dell’avvocato Francesco Petruzzi, legale dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio scorso dopo un fallito trapianto, che ipotizza un dolo eventuale nel caso del bimbo di 2 anni e 4 mesi a cui il 23 dicembre del 2025 era stata impiantato un cuore “bruciato” dal ghiaccio in cui era stato conservato dopo il prelievo a Bolzano. Le...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato”, l’avvocato Petruzzi: “Abbiamo prove che il cardiochirurgo accettò il rischio che Domenico Caliendo morisse” Notizie correlate Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli, ipotesi di omicidio volontario: "Accettato il rischio che morisse"Ci sono novità nella triste vicenda del bimbo col cuore bruciato morto a Napoli il 21 febbraio. Cuore bruciato, cardiochirurgo Guido Oppido indagato per falso nella cartella clinica di Domenico CaliendoProseguono le indagini sulla vicenda di Domenico Caliendo, il bambino morto dopo all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il legale della famiglia di Domenico, 'al via percorso verso verità'; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni; Un concerto per Domenico Caliendo, cantanti sul palco: Il nostro omaggio al bimbo; Domenico Caliendo, continuano le indagini: interrogatorio bis per i due chirurghi. Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioniSono iniziati gli esami sui due cuori di Domenico Caliendo, il bambino morto a seguito di un trapianto con un organo danneggiato ... virgilio.it Caso Caliendo, l’avvocato della famiglia:« Cercano uno scudo penale che non esiste»Nuovo scontro nel procedimento giudiziario aperto a Napoli per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto il 21 febbraio scorso dopo un ... cronachedellacampania.it Domenico Caliendo, il legale della famiglia: «Nuove prove per omicidio con dolo eventuale» - facebook.com facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com