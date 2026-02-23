Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli ipotesi di omicidio volontario | Accettato il rischio che morisse

Un bambino con il cuore bruciato è morto a Napoli a causa di un sospetto di omicidio volontario. Secondo l'avvocato che assiste la famiglia, il bambino potrebbe aver subito ferite gravi perché qualcuno avrebbe accettato il rischio che potesse morire. Le indagini puntano a chiarire se ci siano state intenzioni di causare danno o se si sia trattato di un incidente. La procura ha disposto ulteriori verifiche per capire cosa sia realmente accaduto.

Ci sono novità nella triste vicenda del bimbo col cuore bruciato morto a Napoli il 21 febbraio. Per la scomparsa del piccolo Domenico, ora gli avvocati della famiglia ipotizzano l’omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo il legale Francesco Petruzzi, al Monaldi hanno “accettato il rischio che morisse” pur di coprire eventuali colpe mediche. Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli Nuovo reato: l'accusa dell'avvocato Petruzzi La posizione dei medici in Sudtirol Bimbo col cuore bruciato morto a Napoli L’avvocato della famiglia del piccolo Domenico, Francesco Petruzzi, è intervenuto a “Mattino Cinque” e ha aggiornato sulle indagini che riguardano il bimbo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito alle complicazioni di un trapianto di cuore. 🔗 Leggi su Virgilio.it Domenico, morto il bimbo col cuore bruciato: arresto cardiaco all'albaDomenico, il bambino con il cuore danneggiato dal ghiaccio secco, è morto a causa di un arresto cardiaco avvenuto all’alba. “Com’è morto davvero”. Bimbo col cuore bruciato, il drammatico annuncio dall’ospedaleUn bambino di appena sei anni è morto dopo aver subito gravi ustioni al petto e al volto, causate da un incendio domestico scoppiato nel suo appartamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il bimbo col 'cuore bruciato' è stabile ma grave. Al Monaldi arrivano gli ispettori del ministero; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bambino con il cuore bruciato, faro sugli errori commessi a Bolzano; Bimbo col cuore bruciato, il Comitato degli esperti si oppone al nuovo trapianto: Condizioni non compatibili. Bimbo col cuore bruciato, come lo accompagnano alla morte: le ultime newsBimbo cuore bruciato dopo un trapianto non riuscito: avviata la pianificazione condivisa delle cure. Il dolore e l’appello della madre. notizie.it Domenico morto col cuore bruciato, il Monaldi ammette: Manca un protocollo interno per trapiantoL'audit interno dell'ospedale Monaldi sul caso del piccolo Domenico: incidente non riconducibile a un singolo errore umano, ma ad una ... fanpage.it Il dramma del bimbo trapiantato a #Napoli con un #cuore danneggiato. L’onda di commozione attraversa il Paese. Intanto l’inchiesta presto potrebbe allargarsi. I carabinieri del Nas stamattina sono tornati all’ospedale Monaldi. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook