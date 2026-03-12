Femca Cisl nel territorio si occupa di rappresentare i lavoratori nelle aziende, affrontare le vertenze nel settore moda e promuovere la formazione sindacale. Recentemente ha ampliato la presenza nelle imprese locali, partecipando attivamente a negoziati e incontri con le aziende. La sigla si impegna anche in attività di aggiornamento e crescita professionale per i propri iscritti.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Negli ultimi anni l a FEMCA CISL ha rafforzato e consolida la propria presenza nei luoghi di lavoro del territorio aretino e del Valdarno, portando avanti un percorso fondato sulla contrattazione, sull’ascolto delle lavoratrici e dei lavoratori e su relazioni industriali improntate alla responsabilità e al confronto con il sistema produttivo locale. «Il lavoro che stiamo portando avanti – spiega Jacopo Maccari, responsabile territoriale della Femca CISL Toscana per l’area aretina e del Valdarno – nasce dalla volontà di costruire una rappresentanza sindacale credibile e affidabile, capace di interpretare i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e di confrontarsi con le imprese per accompagnare le trasformazioni del sistema produttivo». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Femca Cisl nel territorio: rappresentanza nelle aziende, vertenze della moda e formazione sindacale

