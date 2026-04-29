Croce Verde di Mele | 5 anni al presidente per 120mila euro sottratti

Il presidente della Croce Verde di Mele è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver sottratto 120.000 euro dalla stessa associazione. La sentenza riguarda un episodio di appropriazione indebita commesso negli ultimi anni. La vicenda è stata oggetto di un procedimento giudiziario che si è concluso con questa condanna. Il processo ha evidenziato come siano stati utilizzati fondi destinati alla Croce Verde senza autorizzazione.

? Cosa sapere Agostino Ferrando condannato a cinque anni per aver sottratto 120mila euro alla Croce Verde di Mele.. I prelievi tra il 2020 e il 2022 hanno coinvolto anche compensi in nero a collaboratori.. Il giudice dell’udienza preliminare Giorgio Morando ha condannato Agostino Ferrando a cinque anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita commesso ai danni della Croce Verde di Mele, dopo che le indagini hanno ricostruito un sottrarre oltre 120 mila euro dalle casse dell’associazione. La sentenza, emessa con l’applicazione del rito abbreviato che comporta una riduzione della pena rispetto alla richiesta formulata dalla pubblica accusa tramite Eugenia Menichetti, vede l’ex presidente di 62 anni — che non presenta precedenti penali — rimanere attualmente in quanto non sussistono esigenze cautelari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croce Verde di Mele: 5 anni al presidente per 120mila euro sottratti Notizie correlate Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a 5 anni: “Usò i fondi per spese personali”L’ex presidente della Croce Verde di Mele Agostino Ferrando è stato condannato a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita. Mele, usava i soldi delle donazioni per pagare l’auto e le spese condominiali, l’ex presidente della Croce Verde condannatoAvrebbe utilizzato parte dei soldi donati dai soci sostenitori e dai proventi delle raccolte fondi per le proprie spese personali. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a 5 anni: Usò i fondi per spese personali; Auto nuove e bollette pagate con i fondi della Croce Verde di Mele: ex presidente condannato a 5 anni; Mele, il presidente della Croce Verde condannato a 5 anni: Sottratti 120mila euro frutto delle donazioni; Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a cinque anni per furto. Truffa da 120mila euro alla Croce Verde di Mele: cinque anni all'ex presidentePer restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook. telenord.it Ex presidente della Croce Verde di Mele condannato a cinque anni per furtoSecondo l'accusa avrebbe sottratto circa 120mila euro di donazioni per pagare auto, assicurazione e spese condominiali ... rainews.it Si può dare di più – 118 anni Croce Verde di S. Margherita Ligure – 28/04/2026 La puntata di "Si può dare di più" è dedicata ai 118 anni della Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Il programma celebra la lunga storia dell’associazione, evidenziandone il r - facebook.com facebook