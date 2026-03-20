Circa cinquemila persone si sono radunate in piazza per protestare contro la desertificazione dello stabilimento Stellantis di Cassino. Gli operai e gli industriali hanno manifestato insieme, evidenziando l’unità di intenti di fronte alle difficoltà della fabbrica. La mobilitazione si è svolta senza incidenti e ha attirato l’attenzione di diverse autorità locali e regionali. La protesta si è conclusa con un corteo pacifico.

Sono scesi in piazza in 5mila per dire basta alla desertificazione della fabbrica di Stellantis. Operai, sindaci, industriali e cittadini fianco a fianco per far sentire la voce del territorio di fronte ai numeri tragici di uno stabilimento che è diventato il simbolo di come un impianto-gioiello, che appena nove anni fa contava 4.400 dipendenti e assemblavano oltre 135mila automobili, possa ritrovarsi ai margini di un progetto industrial e. Cassino alza la voce dopo un 2025 segnato da ammortizzatori sociali, oltre 100 giorni di chiusura e appena 19mila vetture prodotte, seguito da un inizio d’anno con la miseria di 12 giorni lavorati, fino al 6 marzo, dai 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la crisi di Cassino unisce operai e industriali: 5mila in piazza contro la desertificazione della fabbrica

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