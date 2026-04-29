Il giornalista sportivo Stefano Agresti ha commentato la situazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan, affermando che le sue qualità tecniche rimangono ma attualmente la sua prestazione è definita un disastro. Ha inoltre suggerito al club milanese di valutare alcune decisioni riguardo al giocatore in questa fase della stagione. La discussione si concentra sulla forma attuale di Pulisic e sulle possibili soluzioni per il futuro.

Nell'edizione di quest'oggi della Gazzetta dello Sport, il giornalista sportivo Stefano Agresti ha voluto parlare, nel suo 'editoriale', del 34esimo turno di Serie A conclusosi lunedì. Il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi in modo particolare su Christian Pulisic e la sua prestazione fornita in Milan-Juventus, assolutamente deludente. Sul rendimento: "Immalinconisce l’espressione un po’ così che Pulisic porta in giro negli stadi di mezza Italia in questo periodo. Sembra triste, impotente, come se non riuscisse a spiegarsi - nemmeno lui - cosa gli sta capitando e perché. Sicuramente non lo consolerà, ma neppure noi che ne apprezziamo le grandi qualità tecniche comprendiamo come sia possibile che non riesca più a metterla dentro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Crisi Pulisic, Agresti: Le qualità restano, ma ora è un disastro” Poi il consiglio al Milan

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