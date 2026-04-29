Crisi Pulisic Agresti | Le qualità restano ma ora è un disastro Poi il consiglio al Milan
Il giornalista sportivo Stefano Agresti ha commentato la situazione di Christian Pulisic, attaccante del Milan, affermando che le sue qualità tecniche rimangono ma attualmente la sua prestazione è definita un disastro. Ha inoltre suggerito al club milanese di valutare alcune decisioni riguardo al giocatore in questa fase della stagione. La discussione si concentra sulla forma attuale di Pulisic e sulle possibili soluzioni per il futuro.
Nell'edizione di quest'oggi della Gazzetta dello Sport, il giornalista sportivo Stefano Agresti ha voluto parlare, nel suo 'editoriale', del 34esimo turno di Serie A conclusosi lunedì. Il giornalista sportivo ha voluto soffermarsi in modo particolare su Christian Pulisic e la sua prestazione fornita in Milan-Juventus, assolutamente deludente. Sul rendimento: "Immalinconisce l’espressione un po’ così che Pulisic porta in giro negli stadi di mezza Italia in questo periodo. Sembra triste, impotente, come se non riuscisse a spiegarsi - nemmeno lui - cosa gli sta capitando e perché. Sicuramente non lo consolerà, ma neppure noi che ne apprezziamo le grandi qualità tecniche comprendiamo come sia possibile che non riesca più a metterla dentro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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