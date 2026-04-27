Stefano Agresti, vice-direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato il match tra Milan e Juventus, affermando che alla fine ha prevalso la logica del risultato. Ha aggiunto che ci sono alcuni aspetti da considerare in vista delle prossime partite e ha avvisato i tifosi di possibili sviluppi futuri nel campionato. La discussione si è concentrata sugli aspetti pratici della partita e sulle implicazioni per le squadre coinvolte.

Stefano Agresti, vice-direttore de 'La Gazzetta dello Sport', ha dedicato a Milan-Juventus, partita della 34^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-0, il suo editoriale sull'edizione odierna della 'rosea'. Ha sottolineato come i rossoneri di Massimiliano Allegri e i bianconeri di Luciano Spalletti abbiano "giocato avendo in testa più la classifica che il campo". Ne è scaturita, così, una "partita brutta, povera di occasioni senza emozioni", in cui ha "prevalso la logica del risultato". D'altronde, né il Milan né la Juventus possono permettersi di fallire l'ingresso nella prossima edizione della Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Agresti: “Milan-Juventus, ha prevalso la logica del risultato”. Poi lancia un avviso ai naviganti

Notizie correlate

Il risultato del referendum e il governo regionale in Sicilia: un sano e consapevole avviso ai navigantiI politologi del centrodestra siciliano hanno derubricato il “cappotto” incassato sul referendum dal centrodestra come un’espressione conservatrice...

Avviso ai naviganti: in Liguria la campagna per lo smaltimento dei segnali pirotecnici scadutiIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milan-Juventus, Agresti: Allegri ha ricompattato l’ambiente, all’andata aveva dominato; Milan e Juve, quanto vi manca un centravanti... Così in Champions sarà dura; Juventus, Spalletti punta al top: possibile restyling dello staff, i bianconeri studiano rinforzi per l'area tecnica; Calciomercato Milan: Vlahovic, ecco perché è saltato nel 2025.

Milan-Juventus 0-0: a San Siro vince l’equilibrioMILANO -La partita, in entrambe le frazioni, è rimasta nervosa e discontinua: tanti duelli, tanti falli, poche sequenze davvero pulite. Nel primo tempo Juventus e Milan si sono alternate in fiammate i ... calciomagazine.net

Diretta Milan Juventus streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 34^ giornata di Serie A.Diretta Milan Juventus streaming video tv: il big match di San Siro può valere l'allungo rossonero al secondo posto o l'aggancio bianconero al terzo. ilsussidiario.net

Sono contenti tutti #Adani molto critico nel post partita di #Milan-Juventus: Dopo lo spettacolo decisamente poco entusiasmante, si è sfogato parlando di ciò che non va nel calcio italiano, a partire da questo 0-0... "Chi ha guardato Milan-Juve ha spento - facebook.com facebook

Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo" x.com