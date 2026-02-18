Milan il peccato e la grazia | Leao rimedia al disastro Maignan ma Allegri perde le staffe

Il pareggio tra Milan e Como, con risultato di 1-1, nasce da errori difensivi e momenti di nervosismo in campo. Leao ha segnato il gol che ha rimesso in carreggiata i rossoneri dopo il disastro di Maignan, che ha commesso un errore decisivo. Allegri ha perso la pazienza, protestando con i suoi giocatori e protestando con l’arbitro. La partita ha messo in luce le difficoltà del Milan nel mantenere la concentrazione e l’equilibrio durante il match. La classifica vede ora i rossoneri più distanti dalla vetta.

Il recupero della 24ª giornata di Serie A tra Milan e Como si cristallizza in un 1-1 che riverbera tensioni da vertice e lacune strutturali, cristallizzando una classifica che vede i rossoneri scivolare a -6 dall’Inter capolista. In un San Siro elettrico, sotto lo sguardo della leggenda NFL Tom Brady, il sodalizio di Massimiliano Allegri ha rischiato il tracollo sotto i colpi di un Nico Paz rapace, salvandosi grazie a una prodezza balistica di Rafael Leao ma perdendo i nervi nel finale con l’espulsione del proprio tecnico. Il verdetto del campo sancisce una tregua armata che rallenta la corsa Scudetto del “Diavolo” e mantiene i lariani di Cesc Fabregas a ridosso della zona Champions, confermando la compagine ospite come la realtà tattica più evoluta del campionato. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, il peccato e la grazia: Leao rimedia al disastro Maignan, ma Allegri perde le staffe La Cina perde le staffe su Panama. Ma non è una mossa saggiaLa Cina si infuria per la decisione della Corte suprema di Panama, che ha messo in discussione le concessioni di Ck Hutchinson sui porti di Cristobal e Balboa, situati alla fine dell’istmo. Leggi anche: Milan, Rabiot: “Allegri un vincente. Spero che Maignan rinnovi e resti. Leao è migliorato tanto” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, Athekame convince; Rabiot e l'Inter impunita: furia Milan, rabbia tifosi per Fabbri e per i numeri clamorosi sui falli; Il Milan con Modric batte un buon Pisa..Finisce 2 a 1; Olimpiadi di peccato e redenzione: parla don Ivano Brambilla, gagliardo (e milanese) parroco di Cortina. Olimpiadi di peccato e redenzione: parla don Ivano Brambilla, gagliardo (e milanese) parroco di CortinaLa canonica come luogo fondamentale per i Giochi olimpici, le messe in tre lingue e la passione per il Milan. I più assidui? La nazionale americana di bob ... ilfoglio.it Nkunku decolla: un gol all’ora e il Milan ringraziaA voler essere davvero pignoli, l’unico errore commesso da Christopher Nkunku a Bologna non è stato tecnico, ma cromatico. Non c’entrano i due gol sbagliati, che lo stesso ... milannews.it L'ex portiere americano di Manchester United ed Everton è sicuro che la Premier sia il campionato ideale per una stella come Pulisic "Può arrivare ai livelli di Salah", ha detto ... peccato che il suo contratto con il Milan è di ferro Leggete di più nel link nel 1° facebook Che #Olimpiadi #Milano- #Cortina!: peccato che non ci sia ancora un treno (che un tempo c'era anche se era un trenino) che colleghi direttamente Milano a Cortina! Che impulso al turismo sarebbe! x.com