Crisi nell' Amministrazione D' Angelo sindaco e maggioranza sconfessano la presidente del Consiglio

A San Prisco si sono intensificate le tensioni tra il sindaco, la maggioranza e la presidente del Consiglio comunale. La presidente, Valeria Ciarmiello, ha accusato la maggioranza di aver adottato decisioni discutibili riguardo alla permuta di un terreno, decisioni che hanno portato alla smentita pubblica da parte del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza. La vicenda si è sviluppata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, aprendo una serie di polemiche politiche.