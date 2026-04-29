Crisi nell' Amministrazione D' Angelo sindaco e maggioranza sconfessano la presidente del Consiglio
A San Prisco si sono intensificate le tensioni tra il sindaco, la maggioranza e la presidente del Consiglio comunale. La presidente, Valeria Ciarmiello, ha accusato la maggioranza di aver adottato decisioni discutibili riguardo alla permuta di un terreno, decisioni che hanno portato alla smentita pubblica da parte del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza. La vicenda si è sviluppata nel corso dell'ultimo consiglio comunale, aprendo una serie di polemiche politiche.
Non si placano le polemiche a San Prisco dopo l'ultimo consiglio comunale a cui hanno fatto seguito le accuse della presidente del Consiglio Valeria Ciarmiello nei confronti delle scelte adottate dalla maggioranza in merito alla permuta di un terreno per consentire all'Ente d'Ambito di Caserta di.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Crisi nell'Amministrazione D'Angelo, Valeria Ciarmiello spiega i motivi del 'no' in Consiglio
Legnano, la maggioranza lascia l’aula e in consiglio comunale scoppia il caos sull’assunzione della figlia del presidente SilvestriLegnano (Milano), 9 aprile 2026 – Clima incandescente in consiglio comunale a Legnano, dove la seduta di mercoledì 8 aprile si è chiusa con l’uscita...
Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Crisi nell'Amministrazione D'Angelo, Valeria Ciarmiello spiega i motivi del 'no' in Consiglio; Crisi di governo in Romania: il premier va avanti nell’instabilità; Crisi Aura, due offerte per l’azienda in amministrazione controllata; AccelerateEU: Misure UE per transizione energetica e sicurezza.
Analisi comportamentale e crisi d'impresaNelle crisi d’impresa, i segnali decisivi non sono solo nei bilanci: leadership, decisioni e cultura organizzativa anticipano il rischio e guidano il risanamento. news.avvocatoandreani.it
Crisi Nacon: Cyanide, Spiders e Kylotonn entrano in amministrazione controllataLa crisi di Nacon continua e coinvolge tre delle sue realtà più importanti: stando a quanto emerso, Cyanide, Spiders e Kylotonn sono entrate in amministrazione controllata. NOTIZIA di Tommaso Pugliese ... multiplayer.it
Per contrastare la crisi dell’editoria in arrivo le stufe a libri di @smarinelli61 - facebook.com facebook
“Il Diavolo Veste Prada 2”, moda e crisi dell’editoria, 20 anni dopo x.com