Le regioni di Puglia e Basilicata si sono riunite a Bari per affrontare la crisi del Gruppo Natuzzi. Il Ministero ha deciso di istituire un tavolo permanente, con il primo incontro ufficiale previsto per il 27 maggio. La riunione tra le autorità regionali e il Ministero mira a discutere le misure da adottare per tutelare i posti di lavoro e le aziende coinvolte.

? Cosa sapere Puglia e Basilicata si riuniscono a Bari per gestire la crisi del Gruppo Natuzzi.. Il Ministero attiva un tavolo permanente con incontro ufficiale fissato per il 27 maggio.. Il consigliere regionale Marrese ha espresso vicinanza alle maestranze del Gruppo Natuzzi, mentre a Bari si svolge oggi un incontro tra le Regioni Puglia e Basilicata per gestire la vertenza industriale. Le comunicazioni arrivate dall’azienda hanno scosso le famiglie legate al settore del mobile imbottito, sollevando timori per possibili vendite di stabilimenti, cessioni o delocalizzazioni della produzione. In questo clima di forte incertezza, il regionale...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Natuzzi: Puglia e Basilicata si uniscono per salvare i posti

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