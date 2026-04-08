Crisi automotive | le Regioni si uniscono per salvare l’indotto

Le regioni italiane si sono riunite per affrontare la crisi del settore automotive. La Regione Lazio sta coordinando un incontro tra le diverse aree del paese, previsto per questo venerdì, con l’obiettivo di trovare strategie comuni per sostenere l’indotto e rispondere alle difficoltà del comparto. La riunione coinvolgerà rappresentanti di più territori e si concentrerà sulle misure da adottare per tutelare i posti di lavoro e le imprese del settore.

La Regione Lazio coordina un’azione congiunta tra i vari territori italiani per contrastare la crisi dell’automotive, con un vertice interregionale fissato per questo venerdì. L’iniziativa nasce dalla necessità di creare un blocco unitario che faccia pesare le istanze del settore a livello nazionale. Roberta Angelilli, assessora allo Sviluppo economico e vicepresidente regionale, ha descritto l’incontro con i sindacati come un momento di confronto molto produttivo. La preoccupazione condivisa riguarda il sito di Cassino, dove Stellantis ha tagliato sensibilmente i volumi di produzione nonostante le promesse fatte nel tempo. Il tavolo di dopodomana non coinvolgerà solo le aree che ospitano impianti Stellantis, ma tutte le regioni che gestiscono stabilimenti legati alla produzione automobilistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi automotive: le Regioni si uniscono per salvare l’indotto Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il comparto metalmeccanico pugliese continua a fare i conti con una fase complessa, tra crisi dell’indotto automotive, vertenze aperte e aziende... Gigafactory Termoli: Acc rinuncia all’investimento, a rischio l’indotto automotive e i posti di lavoro nel Molise.La speranza di un rilancio industriale per il Molise, legato alla realizzazione di una Gigafactory per la produzione di batterie a Termoli, si è... Temi più discussi: Cassino - La Regione convoca un tavolo per l’automotive; Crisi aziendali, la regione istituisce una cabina di regia; Dall’ex Ilva a Natuzzi, ecco tutte le crisi aperte in Puglia; Crisi Stellantis a Cassino, prorogato lo stop produttivo al 10 aprile. Mercoledì 8 il vertice in Regione Lazio. Regione Lazio, 'venerdì tavolo interregionale su crisi automotive'(ANSA) - ROMA, 08 APR - Per affrontare la crisi dell'automotive, il Lazio sta lavorando insieme alle altre Regioni per fare un fronte unico nazionale. A margine della riunione con i sindacati sulla ... msn.com La Regione convoca un tavolo per l’automotiveL’interno dello stabilimento Stellantis di Piedimonte e sotto il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli L’eco del corteo del venti continua a risuonare tra le strade di Cassino, scandi ... ciociariaoggi.it Crisi Automotive #Stellantis e ZLS su “Il Messaggero” intervento di Enrico Coppotelli. Il prossimo 8 aprile tavolo in Regione Lazio. “Questa è la crisi più profonda che abbiamo nel Lazio con migliaia di lavoratori coinvolti tra diretti, indotto e appalti. - facebook.com facebook Crisi Automotive #Stellantis e ZLS su “Il Messaggero” intervento di Enrico Coppotelli. Il prossimo 8 aprile tavolo in Regione Lazio. “Questa è la crisi più profonda che abbiamo nel Lazio con migliaia di lavoratori coinvolti tra diretti, indotto e appalti. x.com