Crisi Natuzzi | allarme in Puglia per i posti a rischio

La crisi di Natuzzi ha suscitato preoccupazioni nelle istituzioni della Puglia, in particolare nelle aree dell’Alta Murgia, dove i rappresentanti hanno espresso timori per i posti di lavoro potenzialmente a rischio. La vertenza coinvolge direttamente il gruppo e ha portato a un allarme immediato, poiché il territorio non dispone di strumenti adeguati per gestire eventuali chiusure degli stabilimenti.

La vertenza che investe il gruppo Natuzzi ha scatenato un allarme immediato nelle istituzioni regionali, con la consapevolezza che il territorio dell’Alta Murgia non possiede gli strumenti necessari per assorbire le conseguenze sociali di una possibile chiusura degli stabilimenti. Durante una seduta congiunta delle commissioni regionali pugliesi I e IV, si è cercato di definire un percorso condiviso tra Regione, Governo nazionale e sindacati per proteggere centinaia di posti di lavoro a rischio negli impianti di Altamura e Santeramo. L’analisi condotta oggi ha messo in luce come la situazione richieda un intervento coordinato e tempestivo, poiché le dinamiche industriali locali non possono sostenere da sole l’impatto di un eventuale ridimensionamento aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

