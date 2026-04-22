Lufthansa cancella già 20mila voli | la crisi del jet fuel per gli aerei

Lufthansa ha annunciato la cancellazione di circa 20.000 voli, adottando misure preventive a causa dell’aumento dei costi del carburante per gli aerei. La compagnia tedesca, tra le principali in Europa, ha deciso di ridurre temporaneamente alcune rotte per contenere le spese, in risposta ai prezzi del jet fuel che si sono più che raddoppiati negli ultimi tempi. La decisione arriva in un momento di crisi legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

La più importante compagnia aerea tedesca, Lufthansa, è tra le prime in Europa ad operare tagli preventivi sui voli aerei per risparmiare jet fuel visti i costi più che raddoppiati a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. La cancellazione riguarda ben 20mila voli tra maggio e ottobre con tutte le inevitabili conseguenze sui passeggeri e sugli spostamenti del trimestre estivo. La nota di Lufthansa. “La cancellazione dei voli precedentemente operati da Lufthansa CityLine riduce la capacità estiva del Gruppo Lufthansa”, scrive la compagnia. “Complessivamente, 20mila voli a corto raggio saranno eliminati dal programma fino a ottobre, equivalenti a circa 40mila tonnellate di carburante per aerei, il cui prezzo è raddoppiato dallo scoppio del conflitto con l'Iran.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lufthansa cancella già 20mila voli: la crisi del jet fuel per gli aerei Notizie correlate Leggi anche: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa Jet fuel, Lufthansa taglia 20 mila voli a fino a ottobreFiumicino, 21 aprile 2026 , Lufthansa Group ha ufficializzato il taglio di 20 mila voli a corto raggio da qui a ottobre 2026. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburante; Caro carburanti, Ft: 'Lufthansa cancella 20mila voli in estate'; Lufthansa cancella 20mila voli fino a ottobre. Timori dei viaggiatori in attesa del pacchetto Ue; Aumentano i prezzi del carburante per aerei, Lufthansa cancella 20mila voli fino a ottobre. Carenza di carburante, Lufthansa cancella 20mila voli per l’estateRimane altissima l'attenzione sulle scorte di carburante a disposizione per i voli dopo lo scoppio della crisi in Medio Oriente. Se nelle scorse ore ... ecovicentino.it Lufthansa, che comprende Ita Airways, cancella 20mila voli per risparmiare carburanteLa decisione della compagnia aerea tedesca riguarda i voli a corto raggio programmati da maggio a ottobre, affidati a CityLine, la sua divisione regionale che chiuderà l'anno prossimo. Oggi è in arriv ... europa.today.it Lufthansa ha cancellato oltre 20 mila voli - facebook.com facebook Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20 mila voli fino a ottobre. Mercoledì il pacchetto Ue sul jet fuel x.com