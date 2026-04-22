Il piano dell’Unione Europea per far fronte alla crisi energetica include nuovi aiuti di Stato destinati ai settori più colpiti, un coordinamento rafforzato sulle riserve di gas e petrolio, oltre a voucher energetici e riduzioni delle accise sull’elettricità per le famiglie in difficoltà. Tuttavia, tra le misure previste, non figura l’introduzione dello smart working. La proposta è stata comunicata in una riunione tra i rappresentanti dei paesi membri.

Roma, 22 aprile 2026 – Un nuovo quadro di aiuti di Stato per i settori più esposti, maggiore coordinamento sulle riserve di gas e petrolio, voucher energetici e riduzione delle accise sull'elettricità per le famiglie vulnerabili. Sono alcune delle leve proposte dalla Commissione europea per fronteggiare l'impatto della crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente. Con il piano Accelerate Eu, Bruxelles annuncia anche per maggio una proposta mirata a ridurre la pressione fiscale sull'energia per industrie energivore e nuclei più fragili, assicurando al contempo che l'elettricità sia tassata meno dei combustibili fossili, insieme a un pacchetto di raccomandazioni per contenere i consumi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Voucher, tariffe sociali e riduzioni fiscali (ma salta lo smart working): ecco cosa prevede il piano Ue per la crisi energetica

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