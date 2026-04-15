Il primo aprile 2026, un violento episodio di grandine ha colpito il territorio del Metapontino, causando danni significativi alle colture agricole. Le aziende ortofrutticole della zona hanno subito perdite ingenti, con alcune che stimano danni che mettono a rischio la loro attività. La situazione ha generato tensioni tra gli operatori del settore e le autorità regionali, che si sono confrontate per affrontare le conseguenze della perturbazione atmosferica.

Le colture del Metapontino hanno subito danni devastanti a causa della grandinata che ha colpito l’area il primo aprile 2026, mettendo in ginocchio diverse aziende ortofrutticole e minacciando la stabilità economica delle famiglie legate al settore. Il Coordinamento della Provincia di Matera ha espresso la propria vicinanza agli agricoltori locali, sollevando al contempo dubbi sulla tenuta della Giunta regionale a seguito della posizione assunta dall’Assessore all’agricoltura, Cicala. L’impatto climatico sul reddito agricolo e le procedure di ristoro. L’evento atmosferico del primo aprile non ha solo danneggiato i frutti nei campi, ma ha colpito direttamente il tessuto sociale del territorio materano, dove l’indotto agricolo soffre già per una serie di criticità accumulate negli anni precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metapontino sotto la grandine: agricoltura in crisi e tensioni in Regione

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