L’azienda malese Karex Bhd, uno dei maggiori produttori mondiali di preservativi, ha comunicato che sono previsti aumenti di prezzo fino al 30% a causa delle tensioni geopolitiche e delle interruzioni nelle forniture. Le difficoltà nella catena di approvvigionamento e i costi crescenti delle materie prime hanno inciso sui costi di produzione, portando a una revisione dei prezzi per il mercato globale.

A riferirlo è stato l’amministratore delegato Goh Miah Kiat in un’intervista all’agenzia Reuters, sottolineando come l’attuale scenario non lasci molte alternative sul piano dei costi: “La situazione è decisamente fragile. Non abbiamo altra scelta se non quella di trasferire i costi sui clienti”. Il gruppo, che produce oltre 5 miliardi di preservativi l’anno ed è fornitore di marchi internazionali e programmi pubblici sanitari, segnala anche un aumento della domanda globale, stimato intorno al 30% nell’ultimo anno. Tuttavia, questo incremento si sta intrecciando con difficoltà logistiche significative. L’aumento dei costi di trasporto e i ritardi nelle spedizioni stanno incidendo sulle catene di distribuzione, con livelli di scorte ridotti in diverse aree del mercato.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Attesi rincari fino al 30% sui preservativi: tensioni geopolitiche e crisi delle forniture pesano sui costi

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