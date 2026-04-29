Crisi d’impresa il ruolo delle banche diventa centrale

Da puntomagazine.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un incontro a Napoli Nord, commercialisti, avvocati, magistrati e rappresentanti di imprese si sono confrontati sulla crisi d’impresa e sul ruolo delle banche in questo contesto. L’obiettivo era analizzare le modalità di intervento e le problematiche legate alla gestione delle situazioni di difficoltà economica. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti e operatori del settore, chiamati a condividere esperienze e riflessioni sulla materia.

Confronto promosso da commercialisti e avvocati di Napoli Nord con magistrati, professionisti e imprese. Presentato il libro del giudice della Cassazione Livia De Gennaro. AVERSA – Il sistema bancario assume un ruolo sempre più strategico nei percorsi di prevenzione e gestione della crisi d’impresa. Il sostegno finanziario alle aziende, soprattutto quando accedono a strumenti di risanamento come la composizione negoziata, rappresenta infatti un elemento decisivo per garantire continuità operativa ed evitare interruzioni dell’attività produttiva. È quanto emerso nel corso del convegno  “Banche decisive nel Codice della Crisi”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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