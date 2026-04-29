Crisi d’impresa il ruolo delle banche diventa centrale

In un incontro a Napoli Nord, commercialisti, avvocati, magistrati e rappresentanti di imprese si sono confrontati sulla crisi d’impresa e sul ruolo delle banche in questo contesto. L’obiettivo era analizzare le modalità di intervento e le problematiche legate alla gestione delle situazioni di difficoltà economica. L’evento ha visto la partecipazione di diversi professionisti e operatori del settore, chiamati a condividere esperienze e riflessioni sulla materia.

Confronto promosso da commercialisti e avvocati di Napoli Nord con magistrati, professionisti e imprese. Presentato il libro del giudice della Cassazione Livia De Gennaro. AVERSA – Il sistema bancario assume un ruolo sempre più strategico nei percorsi di prevenzione e gestione della crisi d’impresa. Il sostegno finanziario alle aziende, soprattutto quando accedono a strumenti di risanamento come la composizione negoziata, rappresenta infatti un elemento decisivo per garantire continuità operativa ed evitare interruzioni dell’attività produttiva. È quanto emerso nel corso del convegno “Banche decisive nel Codice della Crisi”, promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Crisi d’impresa, il ruolo delle banche diventa centrale What’s After Stablecoins Did Hayek Have an Answer in 1976 Notizie correlate Leggi anche: Crisi d’impresa, De Lise (Aiecc): Risanamento centrale per l’economia del Paese Leggi anche: Banche: ruolo chiave delle reti di consulenti per risparmi e investimenti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crisi di impresa, la composizione negoziata non è un escamotage per la liquidazione; Crisi d’impresa: in consultazione bozza circolare Entrate; Crisi d’impresa, cresce il ricorso alla composizione negoziata; Crisi d’impresa, balzo del 69% della composizione negoziata. Crisi d’impresa, il ruolo delle banche diventa centrale: focus con espertiIl sistema bancario assume un ruolo sempre più strategico nei percorsi di prevenzione e gestione della crisi d’impresa. Il sostegno finanziario alle aziende, soprattutto ... ilmattino.it Crisi d'impresa: in Lombardia domande su del 55%, ma il dato è inferiore alla media nazionale (+69%)I dati del 2025 confermano l'efficacia dello strumento: quasi un'istanza su quattro in Italia proviene dal territorio lombardo, con Milano che si conferma il fulcro della gestione delle crisi aziendal ... impresacity.it Buttafuoco, Venezi e il sogno gramsciano della destra sepolto in una crisi di nervi post-referendaria Di Salvatore Merlo Il caso della Fenice e quello della Biennale. E senza Zaia, il centrodestra rischia di compromettere un vantaggio dato per scontato. Error - facebook.com facebook Don Matteo Selmo: «Ero in crisi, così papa Francesco mi ha aiutato a rimanere sacerdote. Fui massacrato per aver cantato "Brividi" sull’altare» x.com