Banche | ruolo chiave delle reti di consulenti per risparmi e investimenti

Le reti di consulenti bancari sono un elemento centrale in Italia per indirizzare i risparmi verso i mercati finanziari e favorire investimenti nell’economia reale. Queste strutture, composte da professionisti che lavorano per diverse banche, continuano a rappresentare un punto di riferimento importante per chi cerca di gestire e investire il proprio denaro. La loro presenza si conferma come un elemento chiave nel sistema finanziario nazionale.

Le grandi reti di consulenti (c.d. banche-reti) si confermano un punto di riferimento importante in Italia per canalizzare i flussi di risparmio verso i mercati finanziari e verso un uso più produttivo della ricchezza, sostenendo gli investimenti nell'economia reale. E' quanto emerge dal rapporto annuale di Assoreti, l'associazione che rappresenta appunto le reti di consulenti finanziari. "Il nostro è un settore solido e professionale, che si evolve costantemente per rispondere alla crescente domanda dei risparmiatori e offrire servizi sempre più attenti alle esigenze delle famiglie", spiega Massimo Doris, Presidente di Assoreti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

