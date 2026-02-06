Crisi d’impresa De Lise Aiecc | Risanamento centrale per l’economia del Paese

La crisi delle imprese in Italia resta un problema difficile da gestire. De Lise di Aiecc spiega che il risanamento diventa ormai una priorità per il sistema economico del Paese. Dopo anni di flessioni e momenti difficili, le aziende devono trovare nuovi strumenti per risollevarsi. Ora, con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza, si cerca di mettere in campo strategie più efficaci. La strada per riprendersi passa anche dalla capacità di ricostruire e di adattarsi alle sfide del mercato.

"Il risanamento diventa sempre più centrale nell'economia in Italia. In seguito ai tanti momenti storici che hanno registrato delle flessioni del mercato ci troviamo in un momento in cui è necessario ricostruire partendo dagli strumenti più opportuni previsti nel nuovo codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza. Attraverso l'applicazione del concordato e la composizione negoziata possiamo rimodulare il debito, riorganizzare l'attività economica e ripartire sdebitati. E' fondamentale mantenere alti i livelli occupazionali e quello dei consumi proveremo a spiegare a tutti i colleghi le tante opportunità che il nuovo codice offre".

