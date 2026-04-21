L’Europa ha segnalato un rischio crescente per i voli a causa di una crisi nel settore del carburante. La Commissione Europea ha dichiarato che garantire sufficienti scorte di combustibile per il trasporto aereo è ora una priorità. La situazione riguarda la gestione delle riserve energetiche e la sicurezza delle operazioni di volo in tutto il continente. La questione ha portato a un allarme tra gli operatori del settore aeronautico.

La gestione delle scorte energetiche per il trasporto aereo europeo è entrata in una fase di massima allerta, con la Commissione Europea che ha dichiarato la disponibilità del carburante come un obiettivo prioritario. La tensione geopolitica legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz sta mettendo sotto pressione le riserve del continente, costringendo i vertici di Bruxelles a studiare diverse strategie di risposta per evitare blocchi operativi nei prossimi mesi. Durante il briefing quotidiano tenutosi a Bruxelles, la portavoce dell’esecutivo, Hrncirova, ha precisato che, nonostante al momento non si registrino carenze dirette di combustibile nell’Unione, l’attuale scenario non può essere considerato ottimale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Voli a rischio: l’Europa allerta per la crisi del carburante

Emergenza cherosene negli aeroporti Italiani: razionamenti e voli a rischio in 4 grandi scali

Notizie correlate

Leggi anche: Aerei, crisi carburante: l?Europa ha scorte solo per 6 settimane. Voli estivi a rischio, allarme su possibili cancellazioni

Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per rinunciare al proprio viaggioL'associazione: “Stipulare un'assicurazione sui viaggi può arrivare a costare fino all'8% dell'intera vacanza, e non copre tutti i rischi” Sale la...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Il dossier. Voli a rischio tra pochi mesi: ecco le garanzie per i passeggeri; Voli aerei a rischio in Europa: Carenza di jet fuel. Cosa succede ai carburanti a maggio; Voli a rischio in Europa, l’allarme Aie: carburante per sole sei settimane; Voli a rischio, l’allarme: In Europa carburante solo per 6 settimane.

Voli, viaggi e vacanze estive a rischio. I ben 41 miliardi di utili previsti nel 2026 già polverizzati a maggioPer chi ha prenotato le vacanze estive tramite voli potrebbero essere in arrivo brutte sorprese. Il dato da tenere presente è questo e fa parecchio rumore. Il settore aereo nel suo complesso ha previs ... affaritaliani.it

Voli già prenotati, cosa succede ora e quali sono le mete (davvero) a rischio nei prossimi mesi: la guida completaRischi per ora limitati, ma la paura tra chi ha già acquistato i biglietti aerei per l'estate o sta per programmare le vacanze monta sempre di più. Bisogna temere cancellazioni ... ilmattino.it

COLOMBIA Buonasera a tutti, io e il mio compagno avremmo pensato di andare 15 giorni in Colombia ad agosto, solo che i voli mi paiono carissimi. Qualcuno che c'è stato mi sa dire se costano sempre dai € 1.600,00 a testa in su (uno scalo) Solo per capire - facebook.com facebook

Tempesta perfetta nei cieli, scattano i tagli ai voli dell’estate x.com