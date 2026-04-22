A causa della crisi nello Stretto di Hormuz e dell’aumento dei prezzi del carburante, la compagnia aerea tedesca ha annunciato la riduzione di circa 20.000 voli. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione nel settore, mentre un’altra compagnia low cost ha rassicurato i passeggeri affermando di avere scorte di carburante fino al 2027 e minimizzando i timori di interruzioni.

La crisi dello Stretto di Hormuz e l’aumento dei prezzi del carburante costringono Lufthansa a tagliare. Martedì la compagnia tedesca, leader europea dei trasporti aerei e proprietaria di Ita Airways, ha annunciato la cancellazione di 20mila voli a corto raggio programmati tra maggio e ottobre. L’obiettivo, come si legge nella nota del gruppo, è di ridurre i consumi a causa dei conflitti in Medioriente. Secondo le stime di Lufthansa la misura consentirà di risparmiare circa 40mila tonnellate di jet fuel nei prossimi mesi. I primi 120 voli sono già stati cancellati e riguardano partenze programmate fino alla fine di maggio. I tagli riguarderanno solo i collegamenti di CityLine, la divisione regionale della compagnia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lufthansa taglia 20mila voli per la crisi carburante, ma WizzAir rassicura: “Eccesso di allarmismo, scorte fino al 2027”

Notizie correlate

Carburante alle stelle: Lufthansa taglia i voli e riduce la flottaLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente, aggravate dal conflitto tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran, stanno provocando un impatto diretto sulla...

Leggi anche: Crisi del cherosene, Lufthansa cancella 20mila voli: scatta l’allarme in Europa

Contenuti di approfondimento

Lufthansa taglia 20mila voli: perché la crisi del carburante sta cambiando l’estate del trasporto aereo europeoDietro una decisione che sembra solo operativa c’è un segnale molto più ampio: costi, strategia industriale e diritti dei passeggeri si intrecciano in una partita che riguarda tutta l’aviazione contin ... lasicilia.it

Carenza di carburante, Lufthansa cancella 20mila voli per l’estateRimane altissima l'attenzione sulle scorte di carburante a disposizione per i voli dopo lo scoppio della crisi in Medio Oriente. Se nelle scorse ore ... ecovicentino.it