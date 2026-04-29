Crisi Beko uno stallo senza fine | Per i lavoratori nessuna certezza

I rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori si sono incontrati ieri al ministero delle Imprese e del made in Italy, ma l'incontro non ha portato a risultati concreti. La riunione, coordinata dal sottosegretario, si è conclusa senza accordi e con nessuna garanzia per il futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti. La vertenza Beko resta quindi senza una soluzione definitiva, lasciando incertezza tra i dipendenti.

’Fumata nera’ al tavolo riunito ieri pomeriggio al ministero delle Imprese e del made in Italy, coordinato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, sulla vertenza Beko. All’ordine del giorno, il piano industriale della multinazionale turca nei vari siti italiani a oltre un anno dalla firma dell’accordo quadro, che metteva nero su bianco la reindustrializzazione dello stabilimento di viale Toselli. E proprio l’attività di scouting da parte di Sernet (l’advisor scelto da Beko) è stato al centro del confronto. L’azienda, rappresentata al tavolo dai manager Maurizio Sberna e Fabio Colombo, ha ufficializzato: "A oggi, circa 110 milioni di euro sono stati investiti negli stabilimenti italiani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi Beko, uno stallo senza fine: "Per i lavoratori nessuna certezza" Notizie correlate Crisi carburante, Aeroporti di Puglia: “Nessuna emergenza a Brindisi, ma non c’è certezza per il futuro dei voli”Dopo un avviso che segnalava carenza di carburante in diversi scali italiani gettando nel panico migliaia di viaggiatori che si sono spostati a... Crisi carburante, il ceo di Ryanair: «Scorte garantite fino a maggio, poi nessuna certezza». Lufthansa taglia 20mila voliLa crisi del carburante sta mettendo sotto forte pressione il traffico aereo, proprio all’avvio della stagione delle vacanze. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Crisi Beko, uno stallo senza fine: Per i lavoratori nessuna certezza; Beko, tre manifestazioni d'interesse ma per viale Toselli è ancora stallo. Sindacati insoddisfatti. Crisi Beko, uno stallo senza fine: Per i lavoratori nessuna certezza’Fumata nera’ al tavolo riunito ieri pomeriggio al ministero delle Imprese e del made in Italy, coordinato dal sottosegretario Fausta Bergamotto, sulla vertenza Beko. All’ordine del giorno, il piano i ... lanazione.it Crisi Beko, riunione urgente. Il ministero rassicura i sindacati: Al lavoro per rilanciare il sitoSiena, 19 febbraio 2026 – La telefonata per una riunione urgente è arrivata dal ministero delle Imprese e del made in Italy l’altro ieri alle 17, chiedendo ai sindacati territoriali di Beko la ... lanazione.it Sulla vertenza Beko interviene anche la sindaca Nicoletta Fabio, che rivendica il lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale fin dall’inizio della crisi.... - facebook.com facebook