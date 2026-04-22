Crisi carburante il ceo di Ryanair | Scorte garantite fino a maggio poi nessuna certezza Lufthansa taglia 20mila voli

La crisi del carburante sta causando difficoltà nel settore aereo, con il CEO di una compagnia low cost che ha annunciato scorte garantite fino a maggio e nessuna certezza per i mesi successivi. Nel frattempo, una delle principali compagnie tedesche ha deciso di ridurre di circa 20.000 voli, intensificando le preoccupazioni per la stagione estiva e il traffico dei voli. La situazione si sta evolvendo in un momento di forte domanda di viaggi.

La crisi del carburante sta mettendo sotto forte pressione il traffico aereo, proprio all’avvio della stagione delle vacanze. Ryanair, la più grande compagnia low cost d’Europa, ha al momento forniture di cherosene garantite fino alla fine di maggio e rischia, secondo l’amministratore delegato Michael O’Leary, un aumento dei costi fino a 600 milioni di dollari su base annua a causa dell’impennata del prezzo del petrolio, pur avendo acquistato a valori calmierati, nei mesi scorsi, l’80% del suo fabbisogno. E se la guerra in Medio Oriente dovesse perdurare e lo stretto di Hormuz rimanere bloccato, la compagnia aerea stima un rischio concreto per il 10-20% delle proprie forniture di carburante.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Lufthansa taglia 20mila voli per la crisi carburante, ma WizzAir rassicura: “Eccesso di allarmismo, scorte fino al 2027”La crisi dello Stretto di Hormuz e l’aumento dei prezzi del carburante costringono Lufthansa a tagliare. Crisi carburante, Ryanair: “C’è chi rischia di fallire”. Lufthansa taglia 20mila voli(Adnkronos) – La crisi carburante colpisce il traffico aereo mentre si avvicina il periodo delle vacanze. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Descalzi: necessario rivedere stop a gas russo da 2027. Carenza importante di petrolio; Crisi del carburante aereo, cosa significa per i viaggiatori; Aeroporti europei, Dal 2026 un nuovo modo di volare tra innovazione e crisi carburante; Crisi carburante, Ita Airways: Nessun problema, abbiamo scorte per 9 mesi. Nessuna cancellazione delle rotte al momento. Crisi carburante, il CEO di Ryanair: «Scorte garantite fino a maggio, poi nessuna certezza». Lufthansa taglia 20mila voliLa crisi del carburante sta mettendo sotto forte pressione il traffico aereo, proprio all’avvio della stagione delle vacanze. Ryanair, la più grande compagnia low cost d’Europa, ha al momento ... msn.com Crisi carburante, il ceo di di Ita Airways: «Nessun problema, abbiamo scorte per 9 mesi. Nessuna cancellazione delle rotte al momento»Ita Airways rilancia, siglando un nuovo accordo con Volotea che consente di aumentare le rotte, con 104 connessioni in più che rafforzano il network, e dimostrando coraggio in un momento ... ilmessaggero.it Crisi geopolitica e caro carburante, Ryanair non taglia i voli e accelera su Orio x.com Senza carburante non si vola: la crisi che minaccia l’estate. Ecco da dove arrivano il Jet fuel aerei che l'Italia compra per gli aerei https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/crisi-jet-fuel-italia-importazioni-carburante-aerei-estate/ - facebook.com facebook