Crisi carburante Aeroporti di Puglia | Nessuna emergenza a Brindisi ma non c’è certezza per il futuro dei voli
A seguito di un avviso riguardante una carenza di carburante in alcuni aeroporti italiani, molte persone si sono affollate ai punti di partenza durante il periodo pasquale. Tuttavia, Aeroporti di Puglia ha dichiarato che a Brindisi non si registra attualmente alcuna emergenza, anche se non si può prevedere quale sarà la situazione in futuro per i voli. La notizia ha provocato preoccupazioni tra i viaggiatori che si muovevano in questi aeroporti.
Dopo un avviso che segnalava carenza di carburante in diversi scali italiani gettando nel panico migliaia di viaggiatori che si sono spostati a Pasqua, a Fanpage.it il presidente degli Aeroporti di Puglia, che gestisce lo scalo di Brindisi, chiarisce che i voli oggi non sono a rischio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aeroporti Puglia, emergenza carburante: voli regolari a Brindisi e Bari. Scongiurato (per ora) l'effetto "a secco"I tabelloni segnano "decollato" e il temuto blocco dei cieli pugliesi, per ora, non è avvenuto.
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Aeroporto di Brindisi senza carburante, voli a rischio: razionamenti in sei aeroporti italianiBrindisi senza carburante per aerei fino al 7 aprile: razionamenti in diversi aeroporti italiani, mentre Aeroporti di Puglia rassicura sulla normalità dei rifornimenti. baritalianews.it
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Aeroporti di Puglia, 'scorta carburante a Brindisi ripristinata domani'. 'La situazione è sotto controllo, le forniture continuano regolarmente' #ANSA x.com