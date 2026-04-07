Crisi carburante Aeroporti di Puglia | Nessuna emergenza a Brindisi ma non c’è certezza per il futuro dei voli

A seguito di un avviso riguardante una carenza di carburante in alcuni aeroporti italiani, molte persone si sono affollate ai punti di partenza durante il periodo pasquale. Tuttavia, Aeroporti di Puglia ha dichiarato che a Brindisi non si registra attualmente alcuna emergenza, anche se non si può prevedere quale sarà la situazione in futuro per i voli. La notizia ha provocato preoccupazioni tra i viaggiatori che si muovevano in questi aeroporti.