Cresce il cardio-imaging all' ospedale Monaldi | Aumentate le possibilità di arrivare a diagnosi sempre più precise

All'ospedale Monaldi il numero di esami di imaging cardiaco avanzato si è incrementato nei primi tre mesi del 2026, con oltre 350 procedure complessive. Sono state effettuate più di 200 Cardio-TC e oltre 150 risonanze magnetiche cardiache su pazienti ricoverati o in day hospital. Questi dati rappresentano una crescita rispetto ai periodi precedenti e indicano un aumento delle possibilità di diagnosi più precise in ambito cardiologico.