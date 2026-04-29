Cresce il cardio-imaging all' ospedale Monaldi | Aumentate le possibilità di arrivare a diagnosi sempre più precise
All'ospedale Monaldi il numero di esami di imaging cardiaco avanzato si è incrementato nei primi tre mesi del 2026, con oltre 350 procedure complessive. Sono state effettuate più di 200 Cardio-TC e oltre 150 risonanze magnetiche cardiache su pazienti ricoverati o in day hospital. Questi dati rappresentano una crescita rispetto ai periodi precedenti e indicano un aumento delle possibilità di diagnosi più precise in ambito cardiologico.
Oltre 350 esami di imaging cardiaco avanzato nei primi tre mesi del 2026: più di 200 Cardio-TC e oltre 150 risonanze magnetiche cardiache eseguite su pazienti ricoverati o in day hospital. Sono i numeri che segnano il rafforzamento del cardio-imaging radiologico all’ospedale Monaldi di Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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