L’avvocato del bambino di due anni e mezzo ha denunciato che il cuore danneggiato durante il trapianto del 23 dicembre scorso ha portato a gravi complicazioni, spingendo l’ospedale Monaldi di Napoli a esplorare tutte le possibilità per salvare il piccolo, inclusa l’ipotesi di usare un cuore artificiale.

Il caso del bimbo di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato durante i l trapianto del 23 dicembre scorso è arrivato a un punto cruciale e sta innescando una ulteriore polemica. Le sue condizioni, già gravi, sono stazionarie ma ancora estremamente delicate. Il piccolo sopravvive grazie all’ECMO, una macchina che supporta la sua funzione cardiaca e polmonare extracorporea, ma la situazione rimane critica, con un progressivo peggioramento di altre funzioni vitali. Ogni giorno che passa si carica di attesa e speranza, in un contesto che ha visto una serie di comunicazioni e incertezze, anche da parte delle strutture sanitarie coinvolte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuore "bruciato", l'avvocato: "L'ospedale Monaldi ha valutato tutte le possibilità per salvare il bimbo?". L'ipotesi di un organo artificiale

Il piccolo Tommaso, di soli due anni, è in coma dopo aver subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, ma l’organo si è deteriorato rapidamente.

L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.

