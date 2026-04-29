Cremona PNRR trasforma Casa Elisa Maria | nuova residenza per anziani

A Cremona, un intervento finanziato con circa 408 mila euro di fondi PNRR prevede la riqualificazione di Casa Elisa Maria, una struttura destinata ad accogliere anziani. La Promocost si occuperà di rinnovare gli spazi e migliorare i servizi offerti, nell’ambito di un progetto di riqualificazione della residenza. L’obiettivo è aggiornare gli ambienti e adeguarli alle esigenze attuali degli ospiti.

? Cosa sapere La Promocost riqualificherà Casa Elisa Maria a Cremona con 407.618 euro di fondi PNRR.. L'intervento trasformerà la struttura in una moderna residenza per anziani autosufficienti.. La Promocost srl di Brindisi riceve l’incarico per la riqualificazione di Casa Elisa Maria a Cremona, con un ribasso del 17,17% su una base d’asta di 407.618,71 euro oltre IVA. L’intervento mira a trasformare la struttura tra via Aselli e via Gioconda in una residenza moderna per anziani autosufficienti, finanziando le opere attraverso i fondi del Pnrr nell’ambito del progetto dedicato alla deistituzionalizzazione e all’autonomia abitativa. L’aggiudicazione è avvenuta dopo una procedura negoziata che ha il confronto tra otto diverse offerte presentate al Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, PNRR trasforma Casa Elisa Maria: nuova residenza per anziani Notizie correlate La musica che unisce, la Banda di Cesena in concerto alla Casa residenza per anziani ‘Nuovo Roverella’La banda, composta complessivamente da 45 musicisti, è stata rappresentata per l’occasione da una formazione di circa 18-20 componenti e dal suo... Pnrr, inaugurata la nuova Casa della salute di MisterbiancoTaglio del nastro per la nuova Casa della comunità di Misterbianco, realizzata dopo la riqualificazione dell’ex poliambulatorio di via Galilei.