La musica che unisce la Banda di Cesena in concerto alla Casa residenza per anziani ‘Nuovo Roverella’

Oggi, sabato 14 marzo, la Banda di Cesena si è esibita alla Casa residenza per anziani ‘Nuovo Roverella’. La musica, che di solito si ascolta in teatri e piazze, è stata portata in un ambiente diverso con l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti della struttura. L’evento ha visto la partecipazione della banda nel pomeriggio, portando un momento di musica e socializzazione.

La banda, composta complessivamente da 45 musicisti, è stata rappresentata per l’occasione da una formazione di circa 18-20 componenti e dal suo presidente, Enzo Riceputi Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, la Banda di Cesena ha portato la propria musica fuori dai luoghi tradizionali con lo scopo di raggiungere un pubblico speciale: gli ospiti della Casa Residenza per Anziani ‘Nuovo Roverella’. È stato un pomeriggio all’insegna delle melodie della tradizione romagnola e popolare, pensato per regalare emozioni, ricordi e momenti di condivisione agli anziani della struttura. Al momento di festa hanno preso parte anche l’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo e il Presidente di Asp Cesena Valle Savio, Andrea Pullini. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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