Pnrr inaugurata la nuova Casa della salute di Misterbianco
È stata inaugurata la nuova Casa della salute di Misterbianco, realizzata riqualificando l’ex poliambulatorio di via Galilei. La cerimonia di apertura ha visto il taglio del nastro da parte delle autorità locali, confermando l’apertura di questa struttura alla cittadinanza. La Casa della comunità si trova ora in una sede rinnovata, destinata a offrire servizi sanitari alla popolazione del territorio.
Taglio del nastro per la nuova Casa della comunità di Misterbianco, realizzata dopo la riqualificazione dell’ex poliambulatorio di via Galilei. Il nuovo Polo sanitario territoriale spoke, dal valore di oltre 3 milioni di euro finanziati dal Pnrr, funge da guardia medica con ambulatori, medici di.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Prepara tutte le fiaccole, illumina la casa della tua anima. È notte, ma l'alba è certa, vicina. Potrebbe giungere il tuo Signore e chiamarti con la voce che hai ascoltato fin da bambina. Non si spenga la tua lucerna, alimentala con la lunga pazienza del soffrire. ~ x.com