Un uomo di 46 anni è stato denunciato dopo aver venduto una Mercedes tramite Facebook Marketplace e aver ricevuto in pagamento un assegno scoperto. L’episodio si è verificato a Crema, in provincia di Cremona, e l’operazione di vendita si è conclusa con la denuncia dell’autore. Nessun altro dettaglio riguardo alle parti coinvolte o alle modalità dell’accordo è stato reso noto.

Crema (Cremona), 29 aprile 2026 – Vende una Mercedes su Facebook Marketplace, ma viene pagato con un assegno scoperto. A seguito di mirate indagini, la Polizia di Stato di Cremona ha individuato e denunciato un cittadino italiano di 46 anni, residente in provincia di Vicenza, per una truffa ai danni di un cittadino cremasco, nell’ambito della compravendita di un’auto. La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata venerdì scorso da un uomo residente a Crema, che aveva messo in vendita la propria autovettura, una Mercedes-Benz GLE 300 D, tramite la piattaforma “Facebook Marketplace”. Dopo aver concordato il prezzo di vendita pari a 31.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, vende una Mercedes e viene pagato con un assegno cabrio: 46enne denunciato

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