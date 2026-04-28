Un calciatore è stato denunciato da una società di noleggio auto per mancato pagamento delle rate di un leasing. La vicenda riguarda un veicolo in uso al giocatore, che avrebbe accumulato un debito non saldato con la società proprietaria. La denuncia è stata formalizzata nelle scorse settimane, senza che siano stati resi noti dettagli sulla somma dovuta o su eventuali tentativi di risoluzione extragiudiziale.

Che Osimhen sia una testa calda non lo scopriamo di certo oggi: lo era a Napoli e lo è al Galatasaray e probabilmente lo sarà per sempre. Adesso ne ha combinata un’altra. Stavolta il fatto riguarda la sua passione per i motori. Ne parla il Corriere della Sera. Osimhen denunciato da Mercedes: i dettagli. Riporta il Corsera: A presentarsi dai carabinieri della stazione Crescenzago, in via Padova, è stato il legale rappresentante di Mercedes Benz financial services Italia. Che ha sporto denuncia nei confronti del calciatore per appropriazione indebita. «Osi» non avrebbe pagato il programma di rate concordato nel 2023 per mettersi alla guida di una «Gle» ibrida.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Osimhen denunciato da Mercedes: non avrebbe pagato le rate del leasing dell’auto

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Clamoroso retroscena che coinvolge Victor #Osimhen. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’attaccante nigeriano ex #Napoli sarebbe stato denunciato da #MercedesBenz Financial Services Italia per presunti mancati pagamenti relativi al leasing di u x.com