Decreto bollette via libera del governo | fino a 315 euro di bonus per le famiglie a basso reddito

Il governo ha approvato ieri il decreto bollette, spinto dall’aumento dei prezzi energetici che ha colpito molte famiglie. Il provvedimento prevede un bonus fino a 315 euro per le famiglie a basso reddito, per aiutare a coprire i costi di luce e gas. La decisione mira a dare sollievo a chi fatica a pagare le bollette, considerando anche le difficoltà di quest’anno. La misura sarà disponibile già a partire dal prossimo mese, con l’obiettivo di alleggerire le spese quotidiane.

Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri l’atteso decreto legge per il taglio delle bollette elettriche e del gas a favore di famiglie e imprese. Un provvedimento che, secondo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, garantirà «risparmi e benefici diretti nell’ordine di oltre 5 miliardi di euro». Più prudente il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che quantifica l’intervento in «oltre tre miliardi». Il decreto si muove su due direttrici: sostegno alle famiglie a basso reddito e riduzione dei costi energetici per le aziende. Misure accolte con favore dal presidente di Confindustria Emanuele Orsini, che parla di «segnale importante nella giusta direzione», ma criticate dalle opposizioni e da alcune associazioni dei consumatori, che le giudicano insufficienti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Bollette: Decreto Energia, bonus fino a 315€ per famiglie e aiuti mirati per le imprese nei prossimi anni.Il governo italiano ha approvato un decreto-legge che riduce i costi energetici per famiglie e imprese, a causa dell’aumento delle bollette.

Decreto bollette, le novità: 315 milioni per il bonus sociale luce 2026: 90 euro una tantum alle famiglieIl ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che nel nuovo decreto Bollette, atteso la prossima settimana, sarà stanziato un fondo di 315 milioni di euro per il bonus sociale luce 2026, che prevede un contributo una tantum di 90 euro destinato alle famiglie con il bonus luce.

