Crans-Montana Procura apre nuova indagine sui ritardi nei soccorsi | Poche ambulanze né bombole d'ossigeno

La procura del Canton Vallese ha avviato un’indagine sull’intervento di soccorso a seguito della strage avvenuta a Crans-Montana. La verifica riguarda in particolare i ritardi nell’arrivo delle ambulanze e la disponibilità di bombole d’ossigeno. La procura ha deciso di approfondire le circostanze che hanno caratterizzato i momenti del disastro, senza ancora formulare accuse ufficiali.

La Procura del Canton Vallese apre un nuovo filone d'indagine sulla strage di Crans-Montana per i ritardi nei soccorsi. "Gravi carenze nella gestione e pochi mezzi per assistere i feriti", è la denuncia dell'avvocato Fabrizio Ventimiglia a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsiLa procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, avrebbe aperto una seconda inchiesta penale per verificare... Crans-Montana, “Poche risorse per i controlli e il Comune lo sapeva”: parla l’ex capo della sicurezzaL'ex capo della sicurezza di Crans-Monatana è tra gli indagati per l’incendio scoppiato al Constellation. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans-Montana, i documenti trasmessi alla procura sono stati in parte oscurati; Incendio Crans-Montana, prorogate di tre mesi le misure cautelari per Jessica Moretti; Crans-Montana, misure cautelari a Jessica Moretti prorogate di tre mesi. Crans-Montana, Procura apre nuova indagine sui ritardi nei soccorsi: Poche ambulanze né bombole d’ossigenoLa Procura del Canton Vallese apre un nuovo filone d'indagine sulla strage di Crans-Montana per i ritardi nei soccorsi ... fanpage.it Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsiLa procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale val ... ansa.it Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo sulla strage di Capodanno - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com