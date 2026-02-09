Crans-Montana Poche risorse per i controlli e il Comune lo sapeva | parla l'ex capo della sicurezza

L’ex capo della sicurezza di Crans-Montana si trova tra gli indagati per l’incendio che ha coinvolto il Constellation. La sua posizione nel caso solleva nuove domande sulla gestione dei controlli e sulle risposte del Comune, che secondo lui sapeva di avere poche risorse per evitare incidenti del genere. La vicenda si sta sviluppando rapidamente, e le autorità continuano a raccogliere elementi per capire cosa sia successo realmente.

L'ex capo della sicurezza di Crans-Monatana è tra gli indagati per l’incendio scoppiato al Constellation. Durante l'interrogatorio dovrà spiegare agli inquirenti perché non ha più effettuato i controlli nel bar.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Crans Montana Constellation Crans-Montana, il capo sicurezza de Le Constellation non aveva il brevetto antincendio: “Mai passato l’esame” La Procura di Sion ha ascoltato ieri Christophe Balet, il capo sicurezza de Le Constellation, coinvolto nell’indagine sulla strage di Capodanno. Crans-Montana, “Hanno cercato di rianimare Cyane per un’ora”, parla il “figlio adottivo” dei Moretti A Crans-Montana, il figlio adottivo dei Moretti spiega cosa è successo durante l’intervento di rianimazione di Cyane. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Crans-Montana, le autorità italiane avranno accesso alle prove; Crans-Montana, gli audio dell’orrore: Aiuto, i miei amici bruciano. La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiuto; La Procura di Roma indagherà a Crans Montana assieme alla magistratura svizzera; Comunicazione Italiana. Ex capo della sicurezza di Crans Montana: Poche risorse per i controlliCosì Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana dal 2017 al 2024, nell'interrogatorio di oggi a Sion, ha giustificato i mancati controlli antincendio al Constellation, ... ansa.it Crans-Montana, P. Chigi: Ambasciatore tornerà in Svizzera solo se autorità collaboranoLeggi su Sky TG24 l'articolo Crans-Montana, P. Chigi: Ambasciatore tornerà in Svizzera solo se autorità collaborano ... tg24.sky.it Crans Montana: la realtà a vocazione rurale si è trasformata in una meta esclusiva, una crescita rapida che ha spesso portato le leggi non scritte del turismo a prevalere sui controlli. Rivedi l'inchiesta di #Report facebook Crans Montana si è trasformata in una meta esclusiva, una crescita rapida che ha spesso portato le leggi non scritte del turismo a prevalere sui controlli. Rivedi l'inchiesta di #Report x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.