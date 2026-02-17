Crans-Montana Cerno | Non solo le va tolta l’inchiesta ma va fatta un’inchiesta sulla procuratrice

Cerno ha chiesto di sospendere l’inchiesta e di avviare un’indagine sulla procuratrice di Crans-Montana, perché ritiene che ci siano problemi nella gestione del caso. La richiesta nasce dopo che si sono sollevati dubbi sulla condotta della procura, che sembra aver deciso di procedere senza approfondire alcune piste importanti. Nei giorni scorsi, alcuni dettagli emersi durante le udienze hanno alimentato le critiche nei confronti delle scelte fatte dagli investigatori.

Il caso di Crans-Montana continua a far discutere e al centro del dibattito, inevitabilmente, c’è la gestione dell’indagine da parte della procura vallesana. La percezione è che, fin dall’inizio, ci siano stati troppi errori, nati probabilmente da una situazione che la procura guidata da Beatrice Pilloud non era pronta a gestire. 41 vittime e oltre 150 feriti configurano inevitabilmente una tragedia immane, che andrebbe realisticamente gestita come strage. Invece in Svizzera si continua a procedere per omicidio colposo, i due principali sospetti, Jessica e Jacques Moretti, sono liberi su cauzione e la rabbia dei genitori delle vittime cresce a dismisura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È stata avviata un’inchiesta sulla strage al Costellation bar di Crans Montana.

