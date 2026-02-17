Crans-Montana Cerno | Non solo le va tolta l’inchiesta ma va fatta un’inchiesta sulla procuratrice
Cerno ha chiesto di sospendere l’inchiesta e di avviare un’indagine sulla procuratrice di Crans-Montana, perché ritiene che ci siano problemi nella gestione del caso. La richiesta nasce dopo che si sono sollevati dubbi sulla condotta della procura, che sembra aver deciso di procedere senza approfondire alcune piste importanti. Nei giorni scorsi, alcuni dettagli emersi durante le udienze hanno alimentato le critiche nei confronti delle scelte fatte dagli investigatori.
Il caso di Crans-Montana continua a far discutere e al centro del dibattito, inevitabilmente, c’è la gestione dell’indagine da parte della procura vallesana. La percezione è che, fin dall’inizio, ci siano stati troppi errori, nati probabilmente da una situazione che la procura guidata da Beatrice Pilloud non era pronta a gestire. 41 vittime e oltre 150 feriti configurano inevitabilmente una tragedia immane, che andrebbe realisticamente gestita come strage. Invece in Svizzera si continua a procedere per omicidio colposo, i due principali sospetti, Jessica e Jacques Moretti, sono liberi su cauzione e la rabbia dei genitori delle vittime cresce a dismisura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Crans-Montana, inchiesta tolta al pm: “Procura di parte, prove inquinate”
La vicenda giudiziaria di Crans-Montana si arricchisce di nuovi sviluppi, con l’inchiesta rimossa dal pubblico ministero e accusata di essere di parte e basata su prove inquinate.
Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime”
È stata avviata un’inchiesta sulla strage al Costellation bar di Crans Montana.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Svizzera ha cercato di nascondere la strage: nuovo attacco in TV di Cerno a Lombardi; Crans-Montana, nuovo scontro in tv: Lombardi torna da Giletti e il dibattito si infiamma; Tommaso Cerno su Rai 2 col nuovo programma non piace a Pd e M5S, vogliono tapparmi la bocca come a Pucci; Rai 3, stasera a Lo stato delle cose delitto di Garlasco, Crans Montana, omicidio di Diabolik.
Crans-Montana, nuovo scontro in tv: Lombardi torna da Giletti e il dibattito si infiammaA «Lo Stato delle Cose» su Rai3 confronto duro tra Filippo Lombardi e Tommaso Cerno su responsabilità, risarcimenti e verità ancora da chiarire sulla tragedia di Crans-Montana. ticinonews.ch
Lo Stato delle Cose, il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana al centro della puntataLo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna in prima serata con le novità sul caso Garlasco e sulla tragedia di Crans-Montana. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it
Crans-Montana, il Pm di Roma disporrà una maxi consulenza medico legale x.com
Parla David Vocat, il comandante dei vigili del fuoco che nella notte di Capodanno intervenne per i primi soccorsi a Crans-Montana - facebook.com facebook