Crans Montana l' Italia si costituisce parte civile nel processo sulla strage di Capodanno

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha annunciato che l’Italia si è costituita parte civile nel processo aperto per l’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. La decisione riguarda il procedimento penale avviato per fare luce sui fatti verificatisi in quella notte. La costituzione di parte civile è stata comunicata ufficialmente dagli uffici competenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale legato all’incendio verificatosi a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. Come confermato da Palazzo Chigi, l’atto è stato presentato tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha incaricato a sua volta uno studio legale svizzero. Nella stessa nota viene chiarito che la scelta è stata adottata in ragione del danno diretto subito dal patrimonio statale italiano, conseguente all’impiego di risorse significative da parte del Servizio nazionale della Protezione civile. Tali interventi hanno riguardato attività di assistenza medica, psicologica e logistica nei confronti dei cittadini italiani coinvolti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo sulla strage di Capodanno L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Notizie correlate Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo: «?Verosimile il coinvolgimento autorità svizzere»«La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno studio legale elvetico, ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processoROMA (ITALPRESS) – La Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che a sua volta ha delegato uno ... iltempo.it Palazzo Chigi, l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans-MontanaLa procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi. Vuole accertare la responsabilità dell'organizzazione che ha gestito l'intervento a Capodanno (ANSA) ... ansa.it La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com