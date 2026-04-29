Crans Montana l’Italia chiede giustizia | parte civile e nuova inchiesta sui soccorsi

In seguito alla tragedia di Crans Montana, l’Italia ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario e ha presentato una richiesta di risarcimento. La vicenda riguarda l’incidente che ha causato numerose vittime e ha portato all’apertura di un nuovo filone di inchiesta sui soccorsi. Le autorità italiane vogliono fare chiarezza sui fatti e sulle eventuali responsabilità legate alla gestione dell’emergenza.

La strage di Crans Montana si apre a nuovi scenari giudiziari ancora tutti da chiarire. L'Italia si dichiara parte civile e avanza una richiesta di risarcimento. La Procura del Cantone vallese invece apre una nuova inchiesta sulla gestione dei soccorsi Si aprono nuovi capitoli penali e giudiziari per lastrage di Capodanno a Crans Montana. La vicenda continua infatti a suscitare domande non solo sulle cause dell’incendio, ma anche sulla gestione complessiva dell’emergenza. LaPresidenza del Consiglio dei ministri,tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha a sua volta delegato uno studio legale elvetico, ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica italiana nel procedimento penale relativo al rogo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, l’Italia chiede giustizia: parte civile e nuova inchiesta sui soccorsi Notizie correlate Leggi anche: Nuova inchiesta svizzera sulla gestione dei soccorsi a Crans Montana. L'Italia parte civil... Crans-Montana, la procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsiLa procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation, avrebbe aperto una seconda inchiesta penale per verificare... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Tragedia Crans-Montana: scontro Italia-Svizzera sulle spese mediche; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans Montana, l'Italia si costituisce parte civile nel processo sulla strage di CapodannoLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato la costituzione di parte civile della Repubblica Italiana nel procedimento penale legato all’incendio verificatosi a Crans-Montana tra il 31 dice ... ilgiornale.it Crans Montana, Palazzo Chigi: l’Italia si costituisce parte civile nel processoLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica italiana nel procedimento penale aperto in Svizzera per l’incendio avvenuto a Crans-Monta ... msn.com La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com