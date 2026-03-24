I pm italiani sono a Sion per esaminare gli atti di un’inchiesta in corso. La visita riguarda l’analisi di documenti relativi a una vicenda che si svolge in Svizzera, con particolare attenzione a un evento avvenuto a Crans-Montana. Un video recente mostra un’uscita di un individuo dall’edificio dove si svolgono le verifiche. La permanenza dei magistrati si concentra sull’esame di specifici elementi documentali.

Parte la collaborazione tra Italia e Svizzera per far luce sul disastro di Capodanno a Crans-Montana costato la vita a 41 persone. Mercoledì e giovedì i pm italiani saranno, infatti, a Sion. Lo scopo della missione è esaminare e selezionare gli atti dell’indagine svizzera utili al procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Crans-Montana, collaborazione Italia-Svizzera I pm italiani in Svizzera Crans-Montana, a che punto sono le indagini La questione della porta di sicurezza Crans-Montana, collaborazione Italia-Svizzera Il 19 febbraio ci fu vertice tra il procuratore capo della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, e la procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, pm italiani a Sion in missione per esame degli atti d'inchiesta: cosa cercheranno nei documenti

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